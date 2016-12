„Doch leider ist dies alles zum großen Teil eine Scheinwelt. Die Idylle der Hafenbilder trügt, denn hinter der gedachten Romantik verbirgt sich ein harter Beruf. Ein Kampf um das täglich Brot. Und damit nicht genug – Fangquoten und natürliche Netzräuber erschweren diesen Broterwerb zusätzlich“, stellt Schäfer fest. Wie sieht die Zukunft der Rügener Fischerei aus? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, luden die Verwaltung für das Amt des Biosphärenreservats und der Tourismusverband Rügen die hauptberuflichen Fischer der Insel zu einer Gesprächsrunde dieser Tage ein. „Das Gespräch war ein erster wichtiger Anfang“, so Schäfer, der genau wie die Leiterin des Biosphärenreservats, Cathrin Münster, von der regen Teilnahme der Fischer an dem Treffen beeindruckt war, wie er gegenüber dieser Zeitung mitteilt.

Putbus/Rügen (fm). Er gehört zu den traditionellsten Berufen auf der Insel und ist als solcher kaum vom Eiland wegzudenken. Die Rede ist vom Fischer! „Am Strand oder im Hafen, weit draußen auf der See oder dem Bodden – überall sind wir von Booten, Netzen, Reusen und anderem Fischereigerät umgeben. Und für unsere Gäste gehört ein Fischgericht zum Rügen-Urlaub wie der Strand oder die Kreidefelsen. Denn nirgends ist er frischer als an der Küste“, so Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen e.V., in einer der Redaktion vorliegenden Mitteilung aus aktuellem Anlass.

„Die Fischerei auf unserer Insel kämpft seit Jahren ums Überleben. Im Vergleich zum harten Berufsalltag steht der Lohn meist in keinem Verhältnis. Gleichzeitig wird die Fischerei in eine Ecke gestellt, die einen Imageschaden für den Berufsstand darstellt. Alles in allem eine denkbar schlechte Ausgangsposition um den Nachwuchs für dieses traditionelle Handwerk begeistern zu können“, fasst Schäfer die Situation der Fischerei zusammen.

Gleichzeitig zeigt er sich verärgert über das fehlende Verständnis auf Seiten der Gastronomen. „Wenn im Frühjahr der Hering durchzieht, finden wir diverse Heringsgerichte auf den Speisekarten, doch nach Aussage der Fischer kommt nur ein Bruchteil von der Insel. Dabei fangen wir hier vor unserer Haustür ein hochwertiges und frisches Lebensmittel“, so Schäfer, der mit Wiederbeleben einer entsprechenden Imagekampagne die Gastronomen für die regionalen Kreisläufe zu sensibilisieren versucht, wie er betont. „Beim Fleisch stellt der Gast auch die Frage, wo es herkommt, warum nicht auch beim Fisch?“, so Schäfer.

Die jüngst stattgefundenen Rügener Fisch(er)tage sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, finden Schäfer und Münster: „Sie widmen sich dem Genuss von lokal gefangenem Fisch, der frisch zubereitet in Rügens Restaurants genossen werden kann. Der Genuss steht während der Fisch(er)tage klar im Fokus, gleichzeitig möchten wir aber auch einen Einblick in das harte und raue Leben der Küstenfischer geben, die durch die industrielle Fischerei und Quotenregelungen immer mehr um ihre Existenz kämpfen müssen“, so Cathrin Münster rückblickend zu den erstmalig stattgefundenen Fischertagen.