Dem regionalen Investor, der Baltic Bau, und dem mit der Planung befassten Architekten Axel Drebing ist wichtig, eine breite Öffentlichkeit für das Vorhaben begeistern zu können und positive Zustimmung bzw. Rückhalt bei den Einwohnern zu erlangen, wie es in diesem Zusammenhang heißt. Aus diesem Grund wurde am 12. November die grundlegende Idee des „Wohnturms“ vorgestellt. Darauf aufbauend wurde weiterhin die nachhaltige mögliche Nutzung der Geschosse erklärt.

Das Gebäude soll auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Prora an der Poststraße entstehen. Es würde sich dann rund 500 Meter von der Uferlinie entfernt befinden. Vom Prorarer Strand aus wäre es nicht zu sehen. Bei einem Spaziergang oder einer Fahrt durch den Ortsteil selbst natürlich entsprechend durch den Betrachter wahrgenommen werden, so Axel Drebing. Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind bereits seit Mitte dieses Jahres mit dem Vorhaben vertraut, unterstreicht Norbert Schulz. Doch Investor und Architekt ist die möglichst breite öffentliche Beteiligung an dem für Rügen einzigartigen Vorhaben wichtig, wie der Architekt betont.

Der „Wohnturm“ könnte in den ersten fünf Etagen mit einer teilweise öffentlichen Nutzung oder auch der Nutzung durch Gewerbe belebt werden. Zudem würden sich diese ersten Geschosse signifikant begrünt bzw. als „vertikaler Garten“ darstellen. Die übrigen Geschosse sind für eine gemischte Wohnnutzung (u.a. Erst- und Zweitwohnsitz) vorgesehen, wie es heißt. Während der ersten Bürgerbeteiligung wurden Anregungen, Kritiken und eine Vielzahl von Detailfragen seitens der Einwohner an den Vorhabenträger und den Architekten herangetragen. „Die Resonanz lässt uns optimistisch in eine weitere öffentliche Runde gehen. Jeder kann sich gern beteiligen und seine Meinung einbringen“, so Axel Drebing, der einen zweiten Termin im Januar des neuen Jahres anstrebt. Erlangt das „Hochhaus für Prora“ den entsprechenden Rückhalt in der Bevölkerung, planen die Investoren weiter. Denn den Bau des „Wohnturms“ sehen die Vorhabenträger als Katalysator für die weitere Entwicklung in Prora . . .