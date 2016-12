Rambin (fm). Am 8. Dezember wurde der Südabschnitt der B96n auf Rügen zwischen Altefähr und Samtens Ost für den Verkehr freigegeben. An der feierlichen Freigabe nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering und Infrastrukturminister Christian Pegel teil.

Die B 96n verbindet die Insel Rügen mit dem Festland. Gleichzeitig ist sie die Hinterlandanbindung für den Hafen Sassnitz-Mukran. Auf Rügen wird die Bundesstraße im unmittelbaren Anschluss an die bereits 2008 fertiggestellte Strelasundquerung bis nach Bergen als Kraftfahrstraße realisiert.

Durch die neue Anbindung soll die für Touristen attraktive Insel Rügen leichter erreicht werden können. Zudem dient die neue Trasse dazu, Engpässe für den Wirtschafts-verkehr zu beseitigen und so Transportzeiten zu verringern. Insbesondere in den Sommermonaten werden die Kapazitätsgrenzen der alten B 96 oftmals deutlich überschritten. Dies führt zu Staus – insbesondere vor den Knotenpunkten und in den Ortslagen Rambin und Samtens.