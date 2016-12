Sassnitz (apf). Am Montag ist in Sassnitz der Stadthafen offiziell freigegeben worden. „Rügen ist um eine Attraktion reicher. Der Stadthafen von Sassnitz ist heute eine Mischung aus Fischerei- und Tourismushafen. Er hat sich zu einem touristisch gefragten und kulturellen Zentrum der Stadt entwickelt. Für Segel- und Motoryachten stehen im Hafen Liegeplätze zur Verfügung. Der zweite Bauabschnitt ist fertig gestellt worden“, sagte der Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, Harry Glawe, bei der Freigabe der Brücke 3. Der Hafen bietet sich als idealer Ausgangspunkt für Törns nach Schweden, Bornholm und in die östliche Ostsee an. Des Weiteren starten von hier aus die vielen Ausflugsschiffe zu Fahrten entlang der Kreideküste und zu den Seebädern der Insel Rügen. Auch bietet der Stadthafen verschiedenen Museen Platz.