Ostseebad Sellin (sb/DR). Der trübe Himmel am Montagvormittag konnte Reinhard Liedtkes gute Laune nicht verderben: Der Selliner Bürgermeister empfing Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und knapp 100 Gäste zum feierlichen Spatenstich - in diesem Fall einem Baggerstich von Gemeindemitarbeiter Stefan Fritz von der Kaikante aus - an das Bollwerk, wo in den kommenden zwei Jahren ein Wasserwanderrastplatz entsteht. „Mit dem Vorhaben werden 80 neue Gastliegeplätze sowie zwei Anleger für die Fahrgastschifffahrt errichtet. Für das Ostseebad Sellin bedeutet die städtebauliche Entwicklung zum Selliner See und damit über die Having zum Greifswalder Bodden eine nachhaltige Ergänzung des touristischen Angebotes“, sagte der Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Harry Glawe.

Um eine Zufahrt für die Sport- und Fahrgastschifffahrt durch den Selliner See zu ermöglichen, ist die Fahrrinne innerhalb des Gewässers auf einer Länge von 3,5 Kilometern zu ertüchtigen. Die Fahrrinne ist auf einer Breite von 20 Metern bis auf eine Wassertiefe von 2,50 Metern auszubaggern. Zur Gewährleistung der Zuwegung von der Bundesstraße B196 zum Wasserwanderrastplatz wird eine Zufahrt über die Straße „Am Bollwerk“ gebaut. Die seeseitige Vernetzung ermöglicht den Ausbau weiterer maritimer und saisonverlängernder Angebote. Das Vorhaben trägt zur Steigerung der Leistungsfähigkeit im Tourismus entscheidend bei“, betonte Glawe weiter. „Das unterstützen wir gern, da sich die Ostseebäder weiter entwickeln sollen. Sellin hat die Förderung sowieso verdient“, so der Minister.