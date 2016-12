Stralsund/Rügen (DR). Mit knapp 50 regionalen Austellern (Vereine, Institutionen, Privatpersonen) dürfte die 9. Ehrenamtsmesse, die am kommenden Sonnabend im Rathauskeller und auf dem Alten Markt wieder viele Besucher erwartet, schon jetzt eine hohe Teilnehmerzahl verzeichnen. Es wird auf jeden Fall im Rathauskeller und auf dem Alten Markt sehr viel los sein! Das THW, die Freiwillige Feuerwehr Stralsund und das DRK werden bei der Präsentation ihrer modernen Technik jedenfalls nicht zu übersehen sein.

Unter dem Motto "Sich engagieren - etwas bewegen" steht in diesem Jahr die traditionelle Ehrenamtsmesse, die am Samstag (12. März 2016) von 11 bis 16 Uhr stattfindet. Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung ist Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass in Mecklenburg-Vorpommern eine "Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement" gegründet wurde.