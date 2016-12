Ein weiterführender Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion wurde mit großer Mehrheit der Stadtvertreter angenommen und der Stadtverwaltung an die Hand gegeben. 13 Stadtvertreter sprachen sich für den „Sechs-Punkte-Plan“ des Änderungsantrages aus. Vier Stadtvertreter stimmten dagegen und zwei weitere enthielten sich der Stimme. Was steht nun drin im „Sechs-Punkte-Plan“, der die Arbeit der Stadtverwaltung bei der Unterbringung von Asylbewerbern allerdings nicht einfacher machen wird, debattierten die rund 100 anwesenden Bürger, die am Montagabend der Dringlichkeitssitzung beiwohnten.

Hintergrund: Der Landkreis Vorpommern-Rügen muss zeitnah 150 Asylbewerber in Bergen auf Rügen unterbringen. In einem zweiten Durchgang sollen weitere 150 Menschen folgen. Diese müssen bis zum 29. Februar aus den Jugendherbergen in Prora und Sellin ausgezogen sein. Ursprünglich war für die Erstaufnahme das Hotel „Ratskeller“ seitens des Landkreises ins Auge gefasst worden. Dagegen regte sich im politischen und gesellschaftlichen Bergen Widerstand (diese Zeitung berichtete).

Gerd Zander, Geschäftsführer der BEWO, wurde mittels Beschluss beauftragt, auf dem städtischen Gelände im Ortsteil Neklade die Voraussetzungen zu schaffen, um dort Container aufzustellen und als Unterkunft für die Asylbewerber herzurichten. Die Sporthalle der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ wird mit Wirkung zum kommenden Montag, 15. Februar, zur Notunterkunft für Asylbewerber. Den Mitgliedern der Vereine, die hier bisher ihre sportlichen Aktivitäten absolvieren, soll eine räumliche Alternative für die Zeit angeboten werden, um weiterhin regelmäßig zu trainieren bzw. Sport treiben zu können. Mit der Inbetriebnahme der Containerunterkunft wird die Sporthalle wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt.

Die Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Ratzke wird beauftragt, am kommenden Montag, 15. Februar, im Rahmen der ordentlichen Stadtvertretersitzung Lösungskonzepte für die kurzfristig im Raum stehende Unterbringung der Asylbewerber ohne Aufenhaltsstatus in Bergen und seinen Ortsteilen vorzustellen. Schlussendlich soll es während der Sitzung der Stadtvertretung am 4. April einen „Jahresplan“ 2016 geben, der von der Stadtverwaltung erarbeitet werden soll, wo in diesem Jahr weitere zugewiesene Asylbewerber untergebracht werden sollen.

Kay-Uwe Hermes von der CDU/FDP-Fraktion formulierte den weiterführenden Antrag seiner Fraktion mit dem Sechs-Punkte-Plan zur vorliegenden Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Er appellierte an die anwesenden Stadtvertreter, dass nunmehr „neue und unkonventionelle Wege gegangen werden müssen. Wir werden einen langen Atem benötigen, um alle gestellten Aufgaben in diesem Zusammenhang umzusetzen“, mahnte er zur sachlichen Auseinandersetzung. Gleichzeitig forderte er, dass die bisherigen Partner der Stadt, der Landkreis Vorpommern-Rügen und auch das Land weiterhin „mit im Boot sitzen müssen“, um alle Aufgaben gemeinsam zu stemmen. Er bezeichnete den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung abschließend als „nichtig“, und unterstrich, dass der „sozial-kulturelle Zusammenhalt in der Stadt nicht gefährdet werden dürfe“.

Zu Beginn der Sitzung sprach Stadtpräsident Eike Bunge (CDU) vom „Ernst der Lage“ und das es bei den anstehenden Entscheidungen „um Menschen gehe“, die ein Dach über dem Kopf benötigen.

Bürgermeisterin Ratzke skizzierte zu Beginn der Aussprache zum einzigen Tagesordnungspunkt den zeitlichen Ablauf der bisher erfolgten Bemühungen seitens der Stadt und den Antworten des Landkreises (diese Zeitung berichtete). Während eines letzten Treffens am 4. Februar wurde seitens des Landkreises eine Frist bis zum gestrigen 9. Februar gesetzt, in der die Stadt einen Lösungsvorschlag unterbreiten soll, um die betreffenden Asylbewerber ohne Aufenhaltsstatus unterzubringen. Genau um diese Asylbewerber geht es: Ohne Aufenthaltsstatus. Gerd Zander informierte in seinen Ausführungen vor der Aussprache, dass die BEWO bereits 20 Wohnungen an die Stadt und drei weitere Wohnungen an den Landkreis vermietet habe für die Unterbringung von Asylbewerbern ohne Aufenhaltsstatus. Das sind momentan 121 Menschen, die rechtlich gesehen als „Untermieter mit allen Rechten und Pflichten anzusehen sind“, gab Zander zu bedenken. Da es sich um einen ständig wechselnden Personenkreis handelt, sind auch Probleme bekannt, führte er die Erfahrungen seiner Mitarbeiter aus und sprach sich für eine „zentrale Unterbringung“ dieses Personenkreises aus.

Gerd Zander forderte deutlich gegenüber den Stadtvertretern, der vorliegenden Beschlussvorlage der Stadtverwaltung „nicht zuzustimmen“. Hier schloss sich auch Kay-Uwe Hermes als Vorsitzender des BEWO-Aufsichtsrates an, deren Mitglieder sich im Vorfeld der Dringlichkeitssitzung der Stadtvertretung ebenfalls dringlich getroffen haben, um über das Thema zu diskutieren. Auch der Aufsichtsrat lehnte eine Zustimmung seitens der Stadtvertretung ab.

Nach Meinung der Mitglieder des Aufsichtrates „fehle eine Strategie der Verwaltung. Für Asylbewerber ohne Aufenhaltsstatus bleibt die Verwaltung in der Verantwortung“, formulierte er das Beratungsergebnis des Aufsichtsrates. Nach einer fast 20-minütigen Auszeit wurde durch die Stadtvertreter der eingangs erwähnte Änderungsantrag mit dem Sechs-Punkte-Plan beschlossen. Ob diese Maßnahmen nun aber ausreichen werden, um beispielsweise eine Belegung des Hotels „Ratskeller“ zu verhindern, blieb allerdings komplett offen. Auch Bürgermeisterin Ratzke vermutet, dass dieses Thema „nicht vom Tisch“ ist.