Rügen/Hiddensee (gü/DR). Die Insel kommt ins Fernsehen! Sicher nichts Neues für die Rüganer und ihre Heimat. Für die 90-minütige Dokumentation „Abenteuer Rügen und Hiddensee: Unterwegs mit Sascha Hingst“ dreht der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in der Woche vom 24. bis 28. August auf den Inseln Rügen und Hiddensee. Mit der Sendung, moderiert von Sascha Hingst aus der beliebtesten Berliner Nachrichtensendung „Abendschau“, wird ein wichtiges Quellgebiet für die Feriendestination zur besten Sendezeit im neuen Jahr angesprochen. Die Ausstrahlung erfolgt am Karfreitag 2016 um 20.15 Uhr im rbb.

Die Reise startet in der Sendung in der Hansestadt Stralsund. rbb-Moderator Sascha Hingst entscheidet sich für die ersten Meter von Stralsund über die Rügenbrücke und auf der Insel für ein relativ bequemes Fortbewegungsmittel: einen Roller. So entspannt bleibt es nicht im Laufe der Reise … Der Roller wird schnell eingetauscht gegen ein Fahrrad, mit dem es dann per Muskelkraft deutlich beschaulicher vorangeht. Die Route führt über das Biosphärenreservat Südost-Rügen über Binz und Sellin zum Hochseeangeln nach Sassnitz.