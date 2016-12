Ostseebad Binz (gü). Politische Kräfteverschiebung in der Gemeindevertretung! Nach dem spektakulären Austritt von Dietrich und Dr. Manuela Tomschin aus der Fraktion „Pro-Binz“ Ende letzten Jahres (diese Zeitung berichtete), verändern sich jetzt die Kräfteverhältnisse in der Gemeindevertretung deutlich.

Die beiden fraktionslosen Gemeindevertreter Tomschin haben mit der Fraktion „Wählerinitiative für Binz (WfB)“ eine so sogenannte Zählgemeinschaft gebildet. Dies wurde nach Aussagen von Fraktionsführer Christian Mehlhorn am Montag dieser Woche gegenüber Gemeindevertretervorsteherin Heike Reetz („Pro-Binz“) ordnungsgemäß angezeigt. Mehlhorn fungiert dabei gleichzeitig als Vorsitzender der Zählgemeinschaft, wie es in diesem Zusammenhang weiter heißt.