Putbus (gü). Das Tourismusjahr auf Deutschlands größter Insel ist gut gestartet! Das konnte zumindest Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen (TVR), während der Mitgliederversammlung am zurückliegenden Donnerstag bestätigen. Rund 70 Mitglieder und Gäste des TVR trafen sich zur ordentlichen Mitgliederversammlung im Marstall. Laut Schäfer sind in den ersten beiden Monaten des aktuellen Jahres plus sechs Prozent bei den Übernachtungen für Rügens Betten gezählt worden. Bei den Gesamtübernachtungen für das letzte Jahr konnte Schäfer mit 6,33 Millionen ein Plus von 4,6 Prozent vermelden. Immerhin 1,37 Millionen Gästeankünfte wurden auf der Insel Rügen in 2015 gezählt – auch hier ein Plus von 4,4 Prozent zum Vorjahr.

Dennoch gibt es einen Wermutstropfen für Rügens Touristiker: Die durchschnittlich Verweildauer sinkt weiter, so Schäfer. So lag diese im letzten Jahr bei 4,6 Tagen. Mit diesen Zahlen im Hintergrund benannte der TVR-Vorsitzende ein weiteres sensibles Thema für die Insel: Das Bettenwachstum. „Es gebe im Vorstand durchaus kritische Diskussionen dazu“, unterstrich Schäfer. Allerdings, so räumte der Vorsitzende auch ein, ist das Thema „Zulassung von weiteren Bettenkapazitäten“ durch die Verantwortungsträger vor Ort zu entscheiden. „Hier greift die kommunale Selbstverwaltung“, schrieb Schäfer den Gemeinden und Städten ins Stammbuch. Die anwesenden Mitglieder beschlossen im Laufe der Versammlung den diesjährigen Haushalts- und Wirtschaftsplan. Dieser sieht bei den Einnahmen 113.800 Euro und bei den Ausgaben 112.240 Euro vor.