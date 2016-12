Wahlberechtigte Einwohner (ab 18 Jahre) des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag, 4. September, aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Es ist der sechste Landtag nach der politischen Wende in der ehemaligen DDR für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Laut der aktuellsten Umfrage vom 28. April dieses Jahres von Infratest dimap liegt die CDU mit 24 Prozent vor der Alternative für Deutschland (AfD) mit 18 Prozent und knapp vor der SPD mit 22 Prozent. Laut dieser Umfrage wären die LINKE und das Bündnis90/Die Grünen im Landtag vertreten. Die NPD scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und wäre nicht mehr im Landtag. Die 2011 aus dem Landtag gewählte FDP käme ebenfalls momentan nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. Andere Parteien kommen demnach zusammen auf vier Prozent. Doch bis zum 4. September sind es noch gut 14 Wochen, in denen die Parteien und Wählerbündnisse um die Gunst der Wähler streiten können und werden. Im Land, im Landkreis Vorpommern-Rügen und damit natürlich auch auf der Insel Rügen.

Mit der abgeschlossenen Meldefrist vom letzten Donnerstag steht nun laut Landeswahlleiterin fest, dass insgesamt 18 Parteien und Bündnisse in den Landtag einziehen wollen. Neben den so genannten etablierten und im Landtag vertretenen Parteien SPD, CDU, DIE LINKE, Bündnis90/Die Grünen und NPD sind dies zudem folgende:

FDP, AfD, Freie Wähler, DKP, Die Achtsamen, Freier Horizont, Alfa, Piratenpartei, Die Partei, Tierschutzpartei, Familie, Deutsche Gerechtigkeitspartei und Bündnis C. Von den 71 Landtagsmandaten werden 36 über die so genannten Direktmandate an Kandidaten vergeben. Der Kandidat im jeweiligen Wahlkreis mit den meisten Stimmen am Wahltag gilt als direkt gewählt (Erststimme). Die anderen 35 Mandate werden über das Gesamtergebnis der jeweiligen Partei vergeben (Zweitstimme). Alle zugelassenen Wahlvorschläge werden Ende Juli bekannt gegeben. Die Wahlbenachrichtigungen werden anschließend an die wahlberechtigten Einwohner (ab 18 Jahre) versandt. Dann können beispielsweise die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Kandidaten für Rügen Auf der Insel Rügen gibt es zwei Wahlkreise: Diese sind nach der Novellierung teilweise neu zugeschnitten worden und heißen aufgrund der Kreisgebietsreform von 2011 jetzt auch anders. Der Wahlkreis Vorpommern-Rügen IV umfasst folgende Ämter, Städte und Gemeinden: Sassnitz, Garz, Gustow und Poseritz sowie die Ämter Nord-Rügen und West-Rügen. Hier haben die Parteien bisher folgende Direktkandidaten gemeldet: Ingulf Donig (SPD) Holger Kliewe (CDU) Dominic Dieth (FDP) Dr. Wolfgang Weiß (Linke)

Der Wahlkreis Vorpommern-Rügen V umfasst folgende Ämter, Städte und Gemeinden: Putbus, Binz, Bergen auf Rügen, Buschvitz, Lietzow, Parchtitz, Patzig, Ralswiek, Rappin und Sehlen sowie das Amt Mönchgut-Granitz. Hier haben die Parteien bisher folgende Direktkandidaten gemeldet: Burkhard Lenz (CDU) Norbert Benedict (SPD) Sven Heise (FDP) Dr. André Brie (Linke)