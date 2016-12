Bergen auf Rügen (DR). Ein Urteil des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern gefährdet die notärztliche Versorgung auch auf Rügen. Nach landesweiten Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) wurden Notärzte, die auf Honorarbasis im Rettungsdienst tätig sind, als scheinselbstständig eingestuft. Damit gilt für die Notärzte die volle Versicherungspflicht in der Sozialversicherung – auch für diejenigen, die für das DRK auf Rügen tätig sind.

Danach müssten Notärzte fest angestellt werden. Die Anstellung ist jedoch nicht praktikabel, da viele Notärzte aus Ballungsräumen zu ihren Einsatzbereichen anreisen, die bereits in Vollzeit als angestellte Ärzte in Kliniken tätig sind und somit ein zusätzliches Anstellungsverhältnis nicht aufnehmen dürften. Wie bereits der NDR berichtete, läuft die Zeit; in knapp drei Wochen wird das Urteil rechtskräftig. Auch wenn das DRK-Mecklen-burgische Seenplatte Beschwerde gegen dieses Urteil beim Bundessozialgericht Beschwerde eingelegt hat, könnten die Folgen kurz- und mittelfristig für unser Bundesland fatal sein. Auf vielen Notarzteinsatzfahrzeugen würde dann vielleicht kein Notarzt mehr sitzen, denn nur von Montag bis Freitag, außerhalb der Nachtstunden, ist der Notarzteinsatz mittels Vertrag zwischen Sana Klinik und dem DRK abgesichert. In den Nachtstunden und am Wochenende benötigt der Rettungsdienst auf Rügen unbedingt Honorarnotärzte.