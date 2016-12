Prora (apf). Ein spannender Info-Nachmittag gestaltete sich am vergangenen Freitag bei der Ortsgruppe der Volkssolidarität Prora in Kooperation mit dem ISOR-Sozialverein Rügen. Kein Geringerer als Alberto Berbes Sainz de la Torre, „3. Sekretär für Presse und Solidarität“ der Botschaft der Republik Kuba in Berlin, war auf Einladung von Olaf Westphal, Vorstand des ISOR-Sozialverein Rügen, in Prora zu Gast, um unter anderem zum Thema „Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Kuba und den USA“ zu berichten. Rund 50 Gäste nahmen diese Chance wahr, um aus erster Hand mehr über diese neue Entwicklung zu erfahren.„Nicht nur Kuba, sondern die ganze Welt hat ein großes Interesse an der Normalisierung der Beziehungen zwischen Kuba und den USA“, begann Alberto Berbes seinen in deutscher Sprache gehaltenen Vortrag.

Immerhin - vor fast 55 Jahren, 1961, brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zu Havanna als Reaktion auf die kubanische sozialistische Revolution ab. Ein Jahr später verhängte die USA scharfe Handels- und Wirtschaftssanktionen gegen Kuba, die in den 1990er-Jahren noch einmal verstärkt wurde.

Als 2008 Raul Castro seinen stark kränkelnden Bruder Fidel als Staatspräsident Kubas ablöste und Barack Obama zum US-Präsidenten in den USA gewählt wurde, schien sich die Beziehung leise zu lockern, denn schon damals sprach der US-Präsident von einem Neuanfang nach langer Zeit des Misstrauens in den Beziehungen zu Kuba. Trotzdem war es bis 2014 nicht denkbar, dass es eine grundlegende Veränderung von Seiten der USA geben würde.

Doch dann, in nur 16 Monaten, haben beide Staaten die bilateralen Beziehungen auf Annäherung gestellt, was letztlich im März dieses Jahres mit dem Besuch des US-Präsidenten in Havanna untermauert wurde. Der US-Präsident lobte die Fortschritte in Kuba und stellte heraus, dass es fortan ein neues Kapitel in den gemeinsamen Beziehungen gebe. Denn schon immer hatte Kuba geäußert, eine normale Zusammenarbeit mit den USA zu realisieren, allerdings nur dann, wenn die USA die Freiheit, Souveränität, und Unabhängigkeit Kubas akzeptiert.

Alberto Berbes sagte dazu: „Wenn Barack Obama seine Ankündigungen umsetzt, das Handelsembargo gegen Kuba komplett zu beenden, dann hat das weitreichende Auswirkungen für die Wirtschaft Kubas.