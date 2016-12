Rügen (apf). Kleingärtner im Landkreis Vorpommern-Rügen sind verärgert über den Zwang zur „doppelten“ Mülltonne - zu Hause und im Garten. Das ist mit dem mehrheitlichen Beschluss der Satzung über die Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Rügen auf der 8. Sitzung des Kreistages am 14. Dezember zum Gesetz geworden. Diese Satzung hat zur Folge, dass sämtliche Kleingärtner im Landkreis dazu verpflichtet wären, Restmüllbehälter in ihren Gärten zu etablieren. Denn in der neuen Abfallsatzung ist festgeschrieben, dass in jeder Kleingartenanlage pro Woche Abfallbehälter in Höhe von 7,5 Liter Restmüllvolumen je Parzelle vorgehalten werden müssen, was natürlich mit Kosten verbunden ist, obwohl die Kleingärtner bereits über ihre Wohnung bzw. Häuser bei der kreislichen Abfallentsorgung angeschlossen sind.

Ist das also tatsächlich notwendig? In § 13 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sind Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen verpflichtet, diese den nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten juristischen Personen (öffentlich rechtliche Entsorgungsträger) zu überlassen, soweit sie zu einer Verwertung nicht in der Lage sind, oder diese nicht beabsichtigen. Dies begründet also eine Option - aber keinen Zwang dazu, Mülltonnen im Garten aufzustellen. Der Vorstand des Landesverbandes der Gartenfreunde M-V e.V. hatte zum Thema am 4. Dezember den Bürgerbeauftragten des Landes M-V, Matthias Crone, eingeladen und die aktuelle Lage mit der Bitte um Unterstützung dargestellt. Schon am 7. Dezember 2015 ging ein Schreiben des Bürgerbeauftragten des Landes an die Vorstandsmitglieder des Landesverbandes der Gartenfreunde M-V e.V. sowie an den Landrat des Landkreises V-R, Ralf Drescher. In diesem heißt es: