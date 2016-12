Einwohnerversammlung am 25. Februar zur Belegung

Bergen auf Rügen (gü). Die Belegung des Hotel „Ratskeller“ mit Asylbewerbern wird erfolgen. Darüber informiert Kreissprecher Olaf Manzke auf Nachfrage dieser Zeitung. Seinen Worten zufolge sind die Verträge mit dem neuen Eigentümer vorbereitet und unterschriftsreif. Wann die Belegung konkret erfolgt, konnte Manzke noch nicht sagen. Allerdings wird es am Donnerstag, 25. Februar, eine entsprechende Einwohnerversammlung dazu geben. Dann sind interessierte Einwohner ab 18 Uhr in der Aula der Grundschule „Altstadt“ (Breitsprecherstraße 18) willkommen. Darüber informierte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) am Montag dieser Woche während der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung. Hier war das Thema auf der Tagesordnung mit gleich drei Punkten präsent. Die Bürgermeisterin hatte gegen den Beschluss der Stadtvertretung vom 8. Februar (siehe letzte Ausgabe dieser Zeitung) zwischenzeitlich Widerspruch eingelegt. Zudem sollte mit zwei Beschlussvorlagen einerseits gegen eine Belegung des Hotels votiert werden und andererseits eine einvernehmliche Lösung mit dem Landrat zur Unterbringung von Asylbewerbern getroffen werden.

Diese beiden Beschlussvorlagen wurden allerdings von der Bürgermeisterin im Laufe der Sitzung zurückgezogen. Somit hatten sich die 21 anwesenden Stadtvertreter mit dem o.g. Widerspruch zu befassen. Dem stimmten sechs Stadtvertreter zu, einer stimmte dagegen und die restlichen 14 Stadtvertreter enthielten sich in diesem Zusammenhang ihrer Stimme. Ratzke hatte Widerspruch gegen den Beschluss eingelegt, weil damit die Stadtvertretung in „den übertragenen Wirkungsbereich der Verwaltung“ eingegriffen habe, wie es zur Begründung hieß. Zudem lehnte es der Landkreis ab, Asylbewerber in Turnhallen und Containern unterzubringen, wie im Laufe der letzten Woche deutlich wurde. Mit der Zustimmung zum Widerspruch kam der eigentliche Beschlussvorschlag der Verwaltung vom 8. Februar wieder auf den Tisch, der die Anmietung von bis zu 30 Wohnungen der BEWO beinhaltete. Diesem Antrag wurde seitens der Stadtvertreter nicht zugestimmt.