Bergen auf Rügen (gü). Die Verbandsversammlung des ZWAR sagt NEIN zum Fracking! Die anwesenden Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) haben sich auf ihrer jüngsten Sitzung am zurückliegenden Mittwoch einstimmig gegen das Fracking auf und rund um Rügen ausgesprochen.

Entsprechende Pläne des kanadischen Unternehmens CEP sind seit geraumer Zeit bekannt, so ZWAR-Geschäftsführer Axel Rödiger gegenüber den anwesenden Bürgermeistern und Verwaltungsmitarbeitern auf der Sitzung. „Die Risiken durch das Einpressen eines Chemikalien-Wasser-Sand-Gemisches in tiefe Gesteinsschichten sind hoch. Es kann zu einer dauerhaften Verseuchung des Grundwassers durch die verwendeten Chemikalien kommen. Ebenso kann Methan in erheblichen Mengen freigesetzt werden“, begründete Rödiger in der erarbeiteten Beschlussvorlage seines Hauses die Risiken – nicht nur für die Trinkwasserversorgung auf der Insel Rügen.

Sollten Fracking-Pläne in die Tat umgesetzt werden, sieht der Verbandsgeschäftsführer auch erhebliche Nachteile für die Insel als Tourismusstandort. Eine Tatsache, der sich die verantwortlichen Kommunalpolitiker, aber auch Verantwortliche in den verbliebenen Gremien der Insel stellen müssen. „Die negativen Langzeitfolgen sind nicht absehbar. Wir müssen in der jetzigen Phase aufpassen“, appellierte Rödiger an die Bürgermeister und verweist auf das laufende Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene.