Düsseldorf/Rügen (gü/DR). Pünktlich zum Wanderherbst 2015! Die Insel Rügen hat den ersten Qualitätswanderweg in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Wander- und Trekkingmesse „TourNatur“ in Düsseldorf, die dieser Tage stattfand, wurde das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ vom Präsidenten des Deutschen Wanderverbandes, Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, übergeben.

Der ausgezeichnete Rügener Bodden-Panoramaweg führt über 24 Kilometer von Staphel bei Neu Mukran nach Lietzow und von dort am Großen Jasmunder Bodden entlang über Ralswiek, Moisselbritz, Groß Banzelvitz und Liddow nach Neuenkirchen. Dieser Weg erfüllt die strengen Kriterien des Deutschen Wanderverbandes, hat entsprechenden Untergrund und erschließt dem Wanderer einzigartige Landschaft, atemberaubende Ausblicke, einen naturbelassenen und bislang relativ wenig beachteten Bereich von Deutschlands größter Insel, heißt es in der Begründung seitens des Wanderverbandes.

Markiert ist dieser Weg mit hellblauen und hellgrünen Streifen. Der Landschaftspflegeverband Rügen hat die Trägerschaft für diesen Weg übernommen. „Die Ansprüche vieler Wanderer haben sich verändert. Themenwege liegen im Trend. Vielen Menschen reicht es außerdem völlig, wenn der Weg acht oder zehn Kilometer lang ist. Deswegen haben wir uns im vergangenen Jahr dazu entschlossen, neben den langen auch kurze Wege zu zertifizieren. Allerdings müssen diese dann ein Thema behandeln“, so der Präsident des Deutschen Wanderverbandes. Zur Auswahl stehen zunächst sechs Schwerpunktthemen mit den Namen „traumtour“, „kulturerlebnis“, „naturvergnügen“, „familienspaß“ sowie „regionaler genuss“ und „komfortwandern“, wie es in diesem Zusammenhang weiter heißt.

Auf Rügen ist unter anderem der Themenweg „Weißes Rügen“ zu finden. Er führt von der Kreideküste bei Sassnitz zum Kreidemuseum Gummanz und durch den Nationalpark Jasmund. Auf dem Themenweg „Romantisches Rügen“ wird zum Erwandern von Kunst und Geschichte zwischen Putbus, Garz und Groß Schoritz eingeladen. In der druckfrischen „Wanderkarte Insel Rügen“, herausgegeben von der Tourismuszentrale Rügen GmbH, sind diese Wege besonders gekennzeichnet. Die Hochuferwege auf Jasmund und zwischen Binz und Sellin sowie der Zicker-Berge-Rundweg sollen demnächst als kurze Touren klassifiziert werden. Wanderherbst 2015 Rund 70, meist kostenfreie Wander- und Aktivangebote, stehen Wanderherbst wieder zur Auswahl: Fachkundige Führungen durch die Natur- und Kulturlandschaften der Ostseeinsel und ihrer kleinen „Schwester“ Hiddensee, Ausflüge auf die Halbinsel Jasmund, Erkundungen in der Granitz, Ortsrundgänge durch die Seebäder oder Führungen am Kap Arkona.