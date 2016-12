In diesem Jahr liegt der Fokus auf den einzigartigen Naturlandschaften der Insel. Das Angebot reicht von fachkundigen Führungen durch die Natur- und Kulturlandschaften der Insel über thematische Ortsrundgänge bis hin zu Wanderungen zu geschichtsträchtigen Orten, wie die Tourismuszentrale Rügen (TZR) in diesem Zusammenhang mitteilt. Die TZR ist neben verschiedenen Kurverwaltungen und Tourist-Informationen auf der Insel auch in diesem Jahr Veranstalter der beliebten Outdoor-Veranstaltung.

Los geht es am Freitag, 15. April, mit einer Tour zur Insel Vilm ab Lauterbach. An diesem Tag findet der offizielle Auftakt zum diesjährigen Wander-Event im Frühjahr statt. Der vierte Wanderfrühling findet im Zeitraum vom 15. bis 24. April in den Regionen der Insel Rügen statt.

Putbus/Rügen (gü) . Es können wieder die Wanderschuhe geschnürt werden! Der vierte Wanderfrühling startet auf Deutschlands größter Insel. Auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Gäste aus nah und fern bereits für die unterschiedlichsten Touren angemeldet. Weitere Wanderfreunde werden in der kommenden Woche erwartet. Natürlich freuen sich auch einheimische Wanderer über den vierten Wanderfrühling.

Rund 70 kostenfreie Wanderungen stehen im Kalender des Wanderfrühlings. Dieser wird aktuell mit dem eigens erstellten Flyer beworben. Auch im Internet unter www.ruegen.de/wandern können sich Wanderfreunde über die einzelnen Veranstaltungen umfassend informieren. Die Teilnehmerzahl zur offiziellen Eröffnung ist auf 80 Personen begrenzt, da der Vilm nur mit einer gewissen Anzahl von Menschen pro Tag betreten werden darf. Wer also gern auf den Vilm möchte, meldet sich unter (038393) 148260 an.

Der Treff aller gemeldeten Teilnehmer ist am 15. April um 11.15 Uhr am Bahnhof des „Rasenden Roland“ in Putbus. Von dort geht es mit einem Führer zum Hafen Lauterbach. Diese Strecke beträgt rund vier Kilometer (hin und zurück). Die geführte Wanderung auf dem Vilm umfasst rund drei Kilometer. Während der anschließenden neun Tage Wanderfrühling können sich Teilnehmer Touren im Mönchgut, rund um Prora, Sassnitz oder den Königsstuhl, aber auch auf Wittow und Jasmund sowie in der Granitz aussuchen, wie die Veranstalter mitteilen.

Der Abschluss des Wanderfrühlings wird dann am Sonntag, 24. April, mit einer Wanderung zwischen Bodden und Feuersteinfeldern nach Lietzow stattfinden. Alle Teilnehmer treffen sich um 11.15 Uhr am „Haus des Gastes“ in Binz. Von dort geht es auf der Schmalen Heide über die Dollahner Höhen und vorbei am Naturerbezentrum Rügen in Richtung Neu Mukran. Diese Tour umfasst rund 20 Kilometer.

Wer vom Wandern nicht genug bekommen kann, merkt sich bereits den 14. bis 23. Oktober vor: Dann findet der vierte Wanderherbst auf Rügen statt.