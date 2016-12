Südost-Rügen/Hiddensee (gü/DR). Nun wehen sie wieder im Wind! Die „Blauen Flaggen“ sind eine bekannte Auszeichnung für eine hervorragende Strand- und Badewasserqualität durch die Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung. So haben auch in diesem Jahr Vertreter der Ostseebäder Baabe, Binz, Göhren und Sellin sowie aus Vitte von Hiddensee das Gütesiegel pünktlich zur neuen Saison in Empfang nehmen können.

Immerhin 35 Badestellen und sechs Sportboothäfen aus Mecklenburg-Vorpommern sind am zurückliegenden Freitag von Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe (CDU) mit dem Gütesiegel „Blaue Flagge“ ausgezeichnet worden. Die „Blaue Flagge“ ist ein weltweit anerkanntes Umweltsymbol, das seit 30 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung für jeweils ein Jahr an vorbildliche Badestellen und Sportboothäfen verliehen wird.

„Deutschlandweit gesehen sind wir Marktführer bei den ausgezeichneten Badestellen. Dank des hohen Engagements der touristischen Anbieter können wir den Gästen unseres Landes und den Einheimischen zeigen, dass wir über alle Voraussetzungen für einen ungetrübten Badespaß und umweltgerechten Bootstourismus in einer hervorragenden Naturlandschaft verfügen“, sagte Harry Glawe bei der Verleihung am letzten Freitag im Ostseebad Warnemünde.

Mit der „Blauen Flagge“ können Kommunen mit Stränden ausgezeichnet werden, wenn sie neben einer ausgezeichneten Badewasserqualität auf der Grundlage der EG-Badegewässerrichtlinie nachweislich hohe Standards im Umweltmanagement einhalten, zur Erhaltung der Umwelt in der Umgebung und im Strandbereich beitragen sowie hohe Sicherheit am Strand gegeben ist.

Die „Blaue Flagge“ ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Verbänden. In Deutschland werden in diesem Jahr insgesamt 109 Sportboothäfen und 43 Badestellen mit dem Umweltsymbol „Blaue Flagge“ ausgezeichnet. Weltweit erhalten 3.568 Badestellen und 682 Sportboothäfen in 49 Ländern die „Blaue Flagge“.

„Bade- und Wassertourismus sind Hauptmärkte der touristischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern“, betonte Glawe. Im Wassertourismus werden mit 474 Millionen Euro rund zehn Prozent des gesamten touristischen Umsatzes erwirtschaftet.

Ausgezeichnet:

Binz (Hauptstrand), Baabe (Hauptstrand), Sellin (Hauptstrand und Südstrand), Göhren (Nordstrand), Vitte Hiddensee (Hauptstrand Dünenheide)