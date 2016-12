Ostseebad Binz/Lietzow (gü). Der vierte Wanderfrühling biegt auf die Zielgerade ein! Seit dem 15. April waren hunderte Wanderer auf den Touren unterwegs, die die Organisatoren vorbereitet hatten. So wurde im Inselnorden gewandert, ebenso wie an der Bäderküste, rund um Binz oder auch in Putbus. Nun können noch bis zum Wochenende die letzten Wanderungen absolviert werden, ehe Gäste und Einwohner am Sonntag, 24. April, zur großen Abschlusswanderung dieses Frühjahrs willkommen sind. An diesem Sonntag geht es vom Binzer „Haus des Gastes“ (Heine-Straße 7) zwischen Bodden und Feuersteinfeldern nach Lietzow. Treff aller interessierten Teilnehmer ist um 11.15 Uhr in Binz am „Haus des Gastes“. Wer an einer verkürzten Strecke dieser Abschlusswanderung teilnehmen möchte, kann sich auch gegen 14.45 Uhr am Naturerbezentrum Rügen in Prora einfinden. Dann geht es von dort mit der ankommenden Wandergruppe in Richtung Lietzow weiter.

Wer eine besondere Tour erleben möchte, der kann sich gern den kommenden Freitag, 22. April, notieren: Einen ganz besonderen Aufhänger hat diese Wandertour am 22. April. Sie führt ab 10 Uhr von Binz („Haus des Gastes“) nach Sellin durch den traumhaften Buchenwald der Granitz und wird durch einen Fotografen begleitet. Er zeigt die Vielfalt der Natur durch die Fotolinse und gibt Tipps für die eigene Kamera, wie Marikke Behrens von der Kurverwaltung informiert.

Im Anschluss geht es weiter über Baabe, Moritzdorf, Seedorf und Lancken-Granitz nach Binz (ohne Fotograf). Das Erlernte kann dann gleich ausprobiert werden. Die Abschlusstour zeigt am 24. April die Natur-Schönheiten der Binzer Umgebung, beginnend in Binz über die Dollahner Berge vorbei am Naturerbe Zentrum Rügen, weiter zu den Feuersteinfeldern bis nach Lietzow.

Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenfrei. Anmeldungen gern unter (038393) 148148. Weitere Informationen zum Wanderfrühling Rügen finden interessierte Leserinnen und Leser auf www.rügen.de/wandern.