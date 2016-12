Ralswiek (apf). Es ist geschafft. Die Vorbereitungen für das diesjährige OpenAir Theater auf der einzigartigen Naturbühne in Ralswiek am Großen Jasmunder Bodden sind abgeschlossen. Die Störtebeker Festspiele 2016 haben sich auf ihre Gäste bestens vorbereitet, so dass am Samstag dieser Woche, 18. Juni, um 20 Uhr gemeinsam mit Ihnen Premiere gefeiert werden kann. Somit ist auch in diesem Jahr die Insel Rügen um den traditionellen und größten Höhepunkt reicher geworden.

In der 24. Spielzeit starten die Störtebeker Festspiele auf der in ganz Europa einzigartigen Naturbühne am Großen Jasmunder Bodden unter dem Titel „Auf Leben und Tod“. Allabendlich, außer sonntags, sind Sie bis zum 3. September eingeladen, die neue Geschichte des Klaus Störtebeker und seiner Kumpane im Open Air Theater in Ralswiek zu erleben und auch - zum Abschluss des Stückes - ein Feuerwerk, welches die Naturbühne Ralswiek und den Bodden allabendlich in schillernde Farben verwandelt.