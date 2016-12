Bergen auf Rügen (gü). Der Deal zwischen dem Jugendherbergswerk MV und dem Landkreis Vorpommern-Rügen, in den Jugendherbergen Asylbewerber befristet unterzubringen, wirkt sich jetzt negativ auf Kommunen der Insel aus! In der Stadt Bergen sollen jetzt kurzfristig 150 Asylbewerber im ehemaligen Hotel „Ratskeller“ untergebracht werden, informiert Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) am Freitag letzter Woche.

Die Verwaltungschefin ist erstens über die Kurzfristigkeit der Nachricht erbost und zweitens auch über den geplanten zentralen Ort nicht glücklich, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich macht. Am 12. Januar erhielt sie telefonisch Nachricht aus dem zuständigen Fachdienst des Landkreises, dass die Belegung jetzt zeitnah kommt. Daraufhin hat sie am 14. Januar einen Brief an den Fachdienst gesandt, in dem u.a. vorgeschlagen wird, vorerst das Gebäude in der Gingster Chaussee zu nutzen, das seit dem Auszug der Grone-Schule leer steht. Denn rund um den „Ratskeller“ sind keine Flächen vorhanden, auf denen sich die Asylbewerber vernünftig aufhalten könnten, nennt sie nur einen Kritikpunkt. Hintergrund für die hektischen Belegungen ist der Umstand, dass die Jugendherbergen bis Ende Februar wieder geräumt sein sollen. Dies war zwischen Jugendherbergswerk und Landkreisverwaltung vor dem Winter so besprochen worden.

Doch wenn keine Ausweichquartiere vorhanden sind, was tun? Bereits im September letzten Jahres hat die Stadtverwaltung Bergen dem Landkreis alternative Objekte bzw. Flächen vorgeschlagen, auf denen beispielsweise winterfeste Container aufgestellt werden können, blickt Ratzke ins alte Jahr zurück. Zu den Alternativen zählen das ehemalige Finanzamt in der Wasserstraße, eine Baracke in der Rugardstraße sowie Flächen im Gewerbegebiet, in Tilzow und auch in Neklade, wo bereits Asylbewerber im dortigen Plattenbau wohnen. „Wir haben als Verwaltung bis heute keine Antwort auf die Alternativen erhalten“, kritisiert Bürgermeisterin Ratzke. Das ist schade, denn die Zeit hätte genutzt werden können, um die Objekte entsprechend herzurichten, mit Blick auf das Vertragsende zwischen Jugendherbergswerk und Landkreis, so Ratzke weiter.

Denn bei den jetzt kurzfristig angekündigten 150 Asylbewerbern soll es laut Aussagen des Fachdienstes nicht bleiben. Weitere 150 Menschen sind während des Telefonats angekündigt worden, so dass in der ehemaligen Kreisstadt bald zusätzliche 300 Asylbewerber vorerst eine neue Heimat finden. Bürgermeisterin Ratzke fühlt sich vom Landkreis allein gelassen und fordert eine Bürgerversammlung, um zu informieren. Vom zuständigen Fachdienst des Landkreises war bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Stellungnahme zu erhalten.