Stralsund/Rügen (gü/DR). Die Arbeit im Fachdienst Bauordnung und Planung der Landkreisverwaltung Vorpommern-Rügen wurde im zurückliegenden Jahr maßgeblich von großen Investitionen auf der Insel Rügen geprägt! „Es kann festgestellt werden, dass die Bauantragstellung für alle Kategorien von Bauvorhaben konstant geblieben ist und sich die Schwerpunkte nach wie vor in den touristischen Zentren sowie den Ostseebädern konzentrieren“, erläutert aktuell Olaf Manzke.

„Eine dominante Stellung bei den Baumaßnahmen nimmt nach wie vor die Realisierungvon Wohnungen und Apartments im Bereich des ehemaligen KdF- Seebad in Prora ein“, informiert in diesem Zusammenhang Kreissprecher Olaf Manzke.Im Bereich der Blöcke 1, 2 und 4 in Prora werden weiterhin aktive Bauarbeiten durch verschiedene Investoren fortgeführt. Inzwischen werden auch Baumaßnahmen im Rahmen des entsprechenden Bebauungsplanes am Block 3 vorbereitet. Ein Antrag für die ersten zwei Aufgänge dieses Blocks liegt bereits zur Prüfung im Fachdienst vor, so Manzke.

Im Ostseebad Sellin wurde eine große Apartmentanlage einschließlich Ladengeschäften unmittelbar am Abgang zur Seebrücke genehmigt. Die Grundsteinlegung fand im Dezember vergangenen Jahres statt (diese Zeitung berichtete).

Im Fachdienst Bauordnung und Planung war das vergangene Jahr desweiteren geprägt von einer Vielzahl von Bauanträgen mit teilweise komplexem Prüfungsumfang. Insgesamt wurden 1.299Anträge beschieden. Es wurden weiterhin 326 Vorbescheidsanträge registriert, insgesamt mussten davon 93 wegen entgegenstehender öffentlicher Belange abgelehnt werden. Von einem Genehmigungsfreistellungsverfahren in rechtswirksamen Bebauungsplänen, welche im Regelfalle für Ein- und Mehrfamilienhäuser genutzt werden können, haben 343 Antragsteller nach Freigabe durch die jeweiligen Gemeinden Gebrauch gehabt.